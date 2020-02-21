Brandon Lloyd | Athlete of the Week

Boys Basketball
February 11
Columbia – 56, Waterloo -54
Sandoval – 46, Dupo – 51
February 13
Dupo – 52, Wood River – 47
February 14
Waterloo – 73, Highland – 57
Carlyle – 45, Columbia – 58
Gibault – 47, Madison – 81
Valmeyer – 50, Dupo – 58
February 15
Breese Central – 54, Columbia – 62
Gibault – 61, Valmeyer – 54
February 17
Valmeyer – 62, Father McGivney – 45
Girls Basketball
February 11
Columbia – 39, Freeburg – 61(regional)
February 12
Gibault – 20, Okawville – 42(regional)
Dupo – 56, Metro-East Lutheran – 59(regional)
February 13
Triad – 47, Waterloo – 37
Hockey
February 6
Columbia – 0, Belleville Township – 3 (playoffs)
February 11
Columbia – 2, Belleville Township – 4 (playoffs)
February 17
Collinsville – 3, Freeburg/Waterloo – 2 (playoffs)