Real Estate Transactions | Jan. 26-30, 2026

Republic-Times- February 11, 2026

The location of real estate transactions with only the parcel number listed may be viewed be entering the number on the Monroe County GIS website ‘Parcel Viewer.’ All transactions may be viewed at the Monroe County Clerk’s Office during normal Monroe County Courthouse business hours.

Date: Jan. 26
Grantor: Drew M. Pansing
Grantee: Mason Barnett
Address: 1316 North Glenwood Drive, Columbia
Cost: $260,000

Date: Jan. 26
Grantor: Madison Sexauer, August Sexauer
Grantee: Megan Archer
Address: 1029 Nevada Drive, Columbia
Cost: $285,660

Date: Jan. 27
Grantor: Jordan Zabel, Meghan Zabel
Grantee: Cassandra Cole, Darren Cole
Address: 2720 Steppig Road, Columbia
Cost: $150,000

Date: Jan. 27
Grantor: Brian Monheiser, Nancy Baker (deceased)
Grantee: Charles W. LaFleur, Pamela J. LaFleur
Address: 27 Eagelcrest Court, Columbia
Cost: $265,000

Date: Jan. 29
Grantor: Karen Erpenbach
Grantee: Madison Sexauer, August Sexauer
Address: 350 East Ridge Court, Columbia
Cost: $436,000

Date: Jan. 29
Grantor: Robert L. Studt Sr., Peggy J. Studt
Grantee: Nicholas Schlemmer
Address: 423 West Milton Street, Columbia
Cost: $269,900

Date: Jan. 30
Grantor: David W. Webb, Tracy L. Webb
Grantee: Donna M. Kelley
Address: 26 Dwight Street, Waterloo
Cost: $201,000

Date: Jan. 30
Grantor: Jacob Voss, Mackenzie Voss
Grantee: Brittany Beisiegel, Derek J. Morris
Address: 205 Oak Creek Drive, Columbia
Cost: $334,125

Date: Jan. 30
Grantor: Kimberly A. Cassady, Kerry D. Foster,
Harry Foster, Kathryn Y. Green
Grantee: Matthew T. Lindhorst, Shelly L. Lindhorst
Address: 739 Marney Lane, Waterloo
Cost: $210,000

Date: Jan. 30
Grantor: Carole J. Harres
Grantee: Benjamin J. Harr, Megan M. Harr
Address: 201 Oak Tree Drive, Columbia
Cost: $330,000

Date: Jan. 30
Grantor: JLP Homes LLC
Grantee: Samantha Rutledge
Address: 726 Centerville Road, Columbia
Cost: $208, 246

Date: Jan. 30
Grantor: JAG INC
Grantee: Unique Wedding & Event Decor LLC
Address: 115 East Whiteside Street, Columbia
Cost: $230,000

Date: Jan. 30
Grantor: Rodney A. Painter
Grantee: Kimberly D. Jackson, Thomas P. Jackson
Address: 5336 Oak Lane, Waterloo
Cost: $290,000

